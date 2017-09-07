Пау Газоль теперь самый результативный игрок в истории чемпионатов Европы. Он обошел Паркера
Центровой сборной Испании Пау Газоль стал самым результативным игроком в истории чемпионатов Европы.
Испанец обошел своего одноклубника по «Сан-Антонио» – разыгрывающего Тони Паркера.
Газоль набрал 20 очков в сегодняшнем матче со сборной Венгрии (87:64). Теперь на счету Пау 1110 очков в играх Евробаскета.
Паркер за свою карьеру в сборной Франции набрал 1104 очка на чемпионатах Европы. Третье место в списке занимает немецкий форвард Дирк Новицки, у него 1 052 очка.
Газоль, который в седьмой раз принимает участие в чемпионате Европы, имеет коллекцию из трех золотых медалей (2009, 2011, 2015), двух серебряных (2003, 2007) и одной бронзовой (2001) медалей этого турнира.
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