Пау Газоль теперь самый результативный игрок в истории чемпионатов Европы. Он обошел Паркера

Центровой сборной Испании Пау Газоль стал самым результативным игроком в истории чемпионатов Европы.

Испанец обошел своего одноклубника по – разыгрывающего Тони Паркера.

Газоль набрал 20 очков в сегодняшнем матче со сборной Венгрии (87:64). Теперь на счету Пау 1110 очков в играх Евробаскета.

Паркер за свою карьеру в сборной Франции набрал 1104 очка на чемпионатах Европы. Третье место в списке занимает немецкий форвард Дирк Новицки, у него 1 052 очка.

Газоль, который в седьмой раз принимает участие в чемпионате Европы, имеет коллекцию из трех золотых медалей (2009, 2011, 2015), двух серебряных (2003, 2007) и одной бронзовой (2001) медалей этого турнира.