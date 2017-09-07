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    Руководство «Локомотива» отказалось арендовать Нани. В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева

    Теги Локомотив Юрий Семин Нани премьер-лига Россия Валенсия высшая лига Чехия Спарта Прага примера Испания Вячеслав Караваев

    Как стало известно Sports.ru, переход защитника «Спарты» Вячеслава Караваева был заблокирован тренером «Локомотива» Юрием Семиным из-за отказа руководства клуба подписать вингера «Валенсии» Нани.

    Семин летом хотел пригласить еще одного игрока в группу атаки. Когда стало понятно, что не удастся осуществить трансфер форварда «Зенита» Артема Дзюбы, возник вариант с арендой у «Валенсии» полузащитника Нани. И с испанским клубом, и с игроком вопрос был решен.

    Однако совет директоров «Локомотива» заблокировал эту сделку, поскольку футболист, во-первых, дорогой даже в аренду, а во-вторых, в возрасте – в ноябре ему исполнится 31.

    В ответ Семин заблокировал трансфер Караваева. Тренер не очень хотел этого перехода изначально, а после отказа от Нани прямо заявил, что у него есть другие игроки на позицию правого защитника – Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Тимофей Маргасов, при сильной необходимости – Неманья Пейчинович и Мачей Рыбус.

    Ранее сообщалось, что «Спарта» готова была продать Караваева «Локомотиву» за 2,5 миллиона евро. Трансфер был полностью согласован.

    Нани в конце августа перешел из «Валенсии» в «Лацио» на правах аренды.

    «Локомотив» идет на втором месте. Как такое может быть?

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