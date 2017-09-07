Орлов о переносе медиацентра «Крестовского»: «Почему петербуржцы должны это оплачивать?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 миллионов рублей.

– Во время Кубка конфедераций я узнавал, кто решил построить медиацентр там, где выкатывается поле. Мне тогда сказали, что решение принял оргкомитет.

– То есть .

– Нет, минутку. Есть два оргкомитета: в и в России. Тогда скажите мне, почему должны из бюджета города оплачивать то, что придумали или оргкомитет России? Или тут какое-то плутовство? Кто-то недоговаривает?

400 миллионов нужно только для того, чтобы его разобрать. Осталось меньше года до чемпионата мира. А где будут создавать новый медиацентр? На этом же месте? Это значит – еще 400 миллионов, а потом разбирать – еще 400 миллионов.

Я горожанин, житель Петербурга. Почему наши деньги должны на это идти, по чьей прихоти? Об этом никто не говорит.

А кто придумал это дурацкое решение, чтобы на специально подготовленное место (для выкатывания поля) поставили медиагородок? Неужели не хватает места около стадиона?

– Места там достаточно. И власти говорили, что все вопросы не к ним, а к оргкомитету.



– Но почему тогда мы, петербуржцы, платим эти деньги? – сказал Орлов.

Еще одно доказательство, что стройка стадиона в Петербурге – позор