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    Орлов о переносе медиацентра «Крестовского»: «Почему петербуржцы должны это оплачивать?»

    Теги Зенит премьер-лига Россия ФИФА ЧМ-2018 Геннадий Орлов Крестовский

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 миллионов рублей.

    – Во время Кубка конфедераций я узнавал, кто решил построить медиацентр там, где выкатывается поле. Мне тогда сказали, что решение принял оргкомитет.

    – То есть ФИФА.

    – Нет, минутку. Есть два оргкомитета: в ФИФА и в России. Тогда скажите мне, почему должны из бюджета города оплачивать то, что придумали ФИФА или оргкомитет России? Или тут какое-то плутовство? Кто-то недоговаривает?

    400 миллионов нужно только для того, чтобы его разобрать. Осталось меньше года до чемпионата мира. А где будут создавать новый медиацентр? На этом же месте? Это значит – еще 400 миллионов, а потом разбирать – еще 400 миллионов.

    Я горожанин, житель Петербурга. Почему наши деньги должны на это идти, по чьей прихоти? Об этом никто не говорит.

    А кто придумал это дурацкое решение, чтобы на специально подготовленное место (для выкатывания поля) поставили медиагородок? Неужели не хватает места около стадиона?

    – Места там достаточно. И власти говорили, что все вопросы не к ним, а к оргкомитету.

    – Но почему тогда мы, петербуржцы, платим эти деньги? – сказал Орлов.

    Еще одно доказательство, что стройка стадиона в Петербурге – позор

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