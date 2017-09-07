Гендиректор «Ювентуса» предложил закрывать трансферное окно в Италии до старта чемпионата

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта поддержал решение английских клубов закрыть летнее трансферное окно до старта следующего сезона премьер-лиги.

«Я ждал этого решения, я удовлетворен. Это правильный выбор.

Наличие такого продолжительного трансферного окна вносит суматоху. Хорошо организованный клуб преуспевает, заранее планируя трансферную кампанию.

Трансферное окно нужно сократить по времени. Нельзя давать игрокам переходить, когда чемпионаты уже стартовали.

Серия А должна обратиться к Федерации футбола от имени всех клубов. Решать федерации, но клубы должны прийти к согласию», – сказал Маротта.

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