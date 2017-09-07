ИИХФ уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли пояснил ситуацию с возможным участием игроков лиги в Олимпийских играх-2018 в .

Как заявил Дэйли, ИИХФ уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом в НХЛ до участия в Олимпиаде.

Ранее ИИХФ рекомендовала федерациям включать игроков из НХЛ в расширенный состав сборных для участия в турнире.

НХЛ запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Также к участию в турнире не будут допущены игроки из АХЛ.