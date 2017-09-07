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    ИИХФ уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде

    Теги ИИХФ Билл Дэйли НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли пояснил ситуацию с возможным участием игроков лиги в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

    Как заявил Дэйли, ИИХФ уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом в НХЛ до участия в Олимпиаде.

    Ранее ИИХФ рекомендовала федерациям включать игроков из НХЛ в расширенный состав сборных для участия в турнире.

    НХЛ запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Также к участию в турнире не будут допущены игроки из АХЛ.

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