ИИХФ уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли пояснил ситуацию с возможным участием игроков лиги в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Как заявил Дэйли, ИИХФ уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом в НХЛ до участия в Олимпиаде.
Ранее ИИХФ рекомендовала федерациям включать игроков из НХЛ в расширенный состав сборных для участия в турнире.
НХЛ запретила своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Также к участию в турнире не будут допущены игроки из АХЛ.
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