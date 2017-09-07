Два клуба КХЛ хотят подписать форварда «Бостона» Пастрняка

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк может продолжить карьеру в .

«Накануне Олимпиады 2018 года некоторые звезды вплотную рассматривают вопрос трудоустройства в КХЛ. Мы знаем, что два клуба Континентальной лиги проявляют к Давиду Пастрняку конкретный интерес. Сейчас вопрос находится в заключительной стадии переговоров», – сказал агент .

Ранее 21-летний чех отказался подписывать предложенный контракт на 7 лет с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Нападающий остается ограниченно свободным агентом.