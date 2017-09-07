Два клуба КХЛ хотят подписать форварда «Бостона» Пастрняка
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк может продолжить карьеру в КХЛ.
«Накануне Олимпиады 2018 года некоторые звезды НХЛ вплотную рассматривают вопрос трудоустройства в КХЛ. Мы знаем, что два клуба Континентальной лиги проявляют к Давиду Пастрняку конкретный интерес. Сейчас вопрос находится в заключительной стадии переговоров», – сказал агент Юрий Николаев.
Ранее 21-летний чех отказался подписывать предложенный «Бостоном» контракт на 7 лет с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Нападающий остается ограниченно свободным агентом.
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