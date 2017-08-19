Фанаты «Краснодара» потребовали от клуба извинений за действия стюардов и пригрозили бойкотировать матчи

Объединение фанатов «Южная гвардия», проигнорировавшее первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2), заявило клубу о возможности дальнейшего бойкота игр.

Фанаты хотят, чтобы клуб извинился за работу стюардов и сотрудников ЧОП во время матча 6-го тура РФПЛ с (1:1).

«Мы не сказали ни слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты-позор футбола», мы «проглотили» ваши невыполненные обещания.

Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство дает указание своим, так называемым работникам, «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!

Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, что бы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью, и не перестанем его любить всем сердцем.

Вы показали свое истинное лицо. Мы увидели, что заполняемость стадиона кузьмичами вам намного важнее ярой поддержки. Что же… так тому и быть! Вы хотели, чтобы VIP-места продавались больше, чем фанатские? Так тому и быть!

Мы оставляем за собой право бойкотировать фан-сектор пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных!

Мы – не вы! А знаете в чем отличие?! Пока мы едины – мы непобедимы! За нами правда!» – говорится в заявлении «Южной гвардии» на странице в «ВКонтакте».

Фото: страница «Южной гвардии» в «ВКонтакте»

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