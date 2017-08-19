Жонатас перейдет из «Рубина» в «Ганновер» за 9 млн евро

Нападающий Жонатас в ближайшие дни станет игроком «Ганновера». Об этом сообщает «БИЗНЕС-Online»..

По информации источника, немецкий клуб заплатит за форварда 9 миллионов евро.

В матче 7-го тура чемпионата России против «Анжи» (6:0) игрок отметился дублем.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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