Жонатас перейдет из «Рубина» в «Ганновер» за 9 млн евро
Нападающий «Рубина» Жонатас в ближайшие дни станет игроком «Ганновера». Об этом сообщает «БИЗНЕС-Online»..
По информации источника, немецкий клуб заплатит за форварда 9 миллионов евро.
В матче 7-го тура чемпионата России против «Анжи» (6:0) игрок отметился дублем.
Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.
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