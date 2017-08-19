Дзюба может перейти в «Краснодар»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог не полететь на матч 7-го тура чемпионата России против «Амкара» из-за поисков нового клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, одним из возможных вариантов продолжения карьеры игрока является «Краснодар».

Отмечается, что голкипер Юрий Лодыгин также готов покинуть клуб этим летом.

Статистику выступлений Дзюбы можно увидеть здесь, Лодыгина – здесь.