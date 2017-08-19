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    «МЮ» впервые за 110 лет забил по 4 гола в двух стартовых матчах чемпионата

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Суонси рекорды Ромелу Лукаку Эрик Байи

    В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси» (4:0).

    Таким образом, «МЮ» впервые с сезона-1907/08 забил по 4 и более гола в двух стартовых матчах в лиге. В 1-м туре команда Жозе Моуринью разгромила «Вест Хэм» (4:0).

    По информации Gracenote Live‏, у «Манчестер Юнайтед» лучшая разница голов в истории АПЛ в двух первых турах – 8:0. В сезоне-2006/07 было 8:1.

    Форвард Ромелу Лукаку стал пятым игроком в истории клуба, забившим в двух стартовых матчах АПЛ (Ибрагимович, Марсьяль, Македа, Саа).

    Защитник Эрик Байи впервые в карьере забил гол в матче высшего дивизиона. В Англии и в Испании он сыграл 67 матчей.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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