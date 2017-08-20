«Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за 10,5 млн евро

«Индепендьенте» договорился о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони в «Зенит» за 10,5 миллионов евро. Об этом сообщает El Tribuno.

По информации источника, сумма трансфера составит 10,5 миллионов евро до вычета налогов. Риони должен подписать четырехлетний контракт с «Зенитом» на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что первое предложение не устроило аргентинский клуб из-за предоставленных «Зенитом» финансовых гарантий от Банка Москвы.

Изначально «Зенит» планировал заплатить «Индепендьенте» за Ригони 12 миллионов долларов.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.