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    «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за 10,5 млн евро

    Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмилиано Ригони

    «Индепендьенте» договорился о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони в «Зенит» за 10,5 миллионов евро. Об этом сообщает El Tribuno.

    По информации источника, сумма трансфера составит 10,5 миллионов евро до вычета налогов. Риони должен подписать четырехлетний контракт с «Зенитом» на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что первое предложение не устроило аргентинский клуб из-за предоставленных «Зенитом» финансовых гарантий от Банка Москвы. 

    Изначально «Зенит» планировал заплатить «Индепендьенте» за Ригони 12 миллионов долларов.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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