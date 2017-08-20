Только однажды действующий чемпион проводил первые 7 туров хуже «Спартака». Это был «Локомотив» в 2003-м

По итогам первых семи туров действующий чемпион России набрал 8 очков и занимает 10-е место.

Только однажды с 1995 года (когда за победу стали начислять три очка) действующий чемпион России проводил первые семь туров хуже: в 2003 году набрал 7 очков.

На третьем месте в списке команд-чемпионов, показавших худший результат после семи туров, идет «Зенит» 2008 года – с 10 очками.

«Локомотив» и «Спартак» выдали лучший матч лета. Просто супер!