Только однажды действующий чемпион проводил первые 7 туров хуже «Спартака». Это был «Локомотив» в 2003-м
По итогам первых семи туров действующий чемпион России «Спартак» набрал 8 очков и занимает 10-е место.
Только однажды с 1995 года (когда за победу стали начислять три очка) действующий чемпион России проводил первые семь туров хуже: «Локомотив» в 2003 году набрал 7 очков.
На третьем месте в списке команд-чемпионов, показавших худший результат после семи туров, идет «Зенит» 2008 года – с 10 очками.
«Локомотив» и «Спартак» выдали лучший матч лета. Просто супер!
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