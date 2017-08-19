Курбан Бердыев: «Жонатас завтра улетает в другой клуб, думаю, мы потеряем многих»

Главный тренер Курбан Бердыев рассказал об изменениях в составе команды.

– забил сегодня два мяча, но слухи о его уходе есть. Как это прокомментируете?

– К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению, – сказал Бердыев.

Ранее сообщалось об интересе к Жонатасу со стороны «Ганновера», «Алавеса» и «Локомотива». В этом сезоне форвард забил 4 гола в 5 матчах.