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    Курбан Бердыев: «Жонатас завтра улетает в другой клуб, думаю, мы потеряем многих»

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия возможные трансферы Жонатас

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал об изменениях в составе команды.

    Жонатас забил сегодня два мяча, но слухи о его уходе есть. Как это прокомментируете?

    – К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению, – сказал Бердыев.

    Ранее сообщалось об интересе к Жонатасу со стороны «Ганновера», «Алавеса» и «Локомотива». В этом сезоне форвард забил 4 гола в 5 матчах. 

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