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    «Жирона» – «Атлетико». Гризманна удалили с поля за то, что он назвал судью говнюком

    Теги Атлетико примера Испания дисквалификации судьи Жирона Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн был удален во втором тайме матча 1-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:2) за то, что назвал главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэра говнюком.

    На 67-й минуте матча судья хотел показать форварду желтую карточку за симуляцию. В ответ Гризманн сказал ему: «Ты говнюк», за что арбитр показал красную карточку и удалил игрока с поля.

    Гризманн был удален в матче чемпионата Испании впервые в своей карьере.

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