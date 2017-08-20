«Жирона» – «Атлетико». Гризманна удалили с поля за то, что он назвал судью говнюком

Нападающий Антуан Гризманн был удален во втором тайме матча 1-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (2:2) за то, что назвал главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэра говнюком.

На 67-й минуте матча судья хотел показать форварду желтую карточку за симуляцию. В ответ Гризманн сказал ему: «Ты говнюк», за что арбитр показал красную карточку и удалил игрока с поля.

Гризманн был удален в матче чемпионата Испании впервые в своей карьере.