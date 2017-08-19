Чемпионат Испании. «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Жироной», «Севилья» против «Эспаньола»

В 1-м туре примеры «Жирона» упустила победу над «Атлетико» (2:2), «Барселона» примет «Бетис», а в гостях сыграет с «Депортиво».

Чемпионат Испании

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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