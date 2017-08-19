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    Чемпионат Испании. «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Жироной», «Севилья» против «Эспаньола»

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    В 1-м туре примеры «Жирона» упустила победу над «Атлетико» (2:2), «Барселона» примет «Бетис», а «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво».

    Чемпионат Испании

    1-й тур

    Сельта – Реал Сосьедад 2:3 (1:1, 1:2)
    Дата проведения
    19 августа, 19.15, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Гомес, 1:1 – 33 Ойарсабаль, 2:1 – 50 Гомес, 2:2 – 80 Хуанми, 2:3 – 88, пенальти Виллиан Жозе.
    СельтаАльварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс, Радоя, Хосабед (Лоботка, 76), Аспас, Гомес (Эрнандес, 67), Систо (Юльсагер, 86).
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Элустондо, Навас, Родригес, Прието (Агиррече, 82), Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Вела, 57), Виллиан Жозе, Ойарсабаль (Хуанми, 67).
    Предупреждения:
    Гомес (49), Кастро (80), Мальо (86), Ильярраменди (90).
    Жирона – Атлетико 2:2 (2:0, 0:2)
    Дата проведения
    19 августа, 21.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Стуани, 2:0 – 25 Стуани, 2:1 – 78 Корреа, 2:2 – 85 Хименес.
    ЖиронаИрайсос, Алькала, Муньеса, Адай (Планас, 71), Эспиноса, Порту (Кайоде, 84), Гарсия, Гранель, Понс, Маффео, Стуани.
    АтлетикоОблак, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран (Корреа, 58), Савич, Коке, Сауль, Габи (Гайтан, 69), Феррейра Карраско, Торрес (Вьетто, 73), Гризманн.
    Предупреждения:
    Феррейра Карраско (28), Стуани (45), Сауль (50), Люка Эрнандес (61), Гризманн (67), Понс (90).
    Удаление:
    Гризманн (67).
    Севилья – Эспаньол 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    19 августа, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    СевильяСория (Рико, 5), Лангле, Кьер, Коршья, Сарабия, Борха Лассо, Нзонзи, Гансо, Навас, Нолито, Муриэль.
    ЭспаньолЛопес, Налдо, Кариколь, Лопес, Лопес Сильва, Хурадо, Диоп, Хави Фуэго, Пьятти, Баптистао, Морено.
    Предупреждение:
    Диоп (16).
    Атлетик – Хетафе
    Дата проведения
    20 августа, 19.15, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Бетис
    Дата проведения
    20 августа, 21.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Реал Мадрид
    Дата проведения
    20 августа, 23.15, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Леванте – Вильярреал
    Дата проведения
    21 августа, 21.15, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Эйбар
    Дата проведения
    21 августа, 23.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Алавес 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    18 августа, 21.15, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 24 Пирес.
    ЛеганесКуэльяр, Сальдуа (Бустинса, 80), Муньос, Мантовани, Рико, Перес, Пирес, Рамос (Моран, 65), Эрасо (Эль-Жар, 70), Шимановски, Герреро.
    АлавесПачеко, Вигарай, Руано, Эли, Педраса (Эктор, 75), Бурги, Мубарак (Пина, 63), Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Собрино (Ромеро, 62), Сантос.
    Предупреждение:
    Мубарак (23).
    Валенсия – Лас-Пальмас 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    18 августа, 23.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 22 Дзадза.
    ВаленсияНето, Начо Видаль, Гарай, Рубен Везу, Гайя, Жоау Канселу, Парехо, Медран (Начо Хиль, 73), Солер (Максимович, 89), Родриго (Санти Мина, 79), Дзадза.
    Лас-ПальмасЧичисола, Симон (Маседо, 85), Химо Наварро, Бигас, Кастельяно, Лемос (Кастельяно, 78), Халилович, Домингес (Араухо, 78), Виера, Витоло, Кальери.
    Предупреждения:
    Дзадза (9), Парехо (40), Химо Наварро (47), Бигас (67), Гайя (71), Симон (80).
    Удаление:
    Халилович (33).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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