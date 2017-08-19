Чемпионат Испании. «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Жироной», «Севилья» против «Эспаньола»
В 1-м туре примеры «Жирона» упустила победу над «Атлетико» (2:2), «Барселона» примет «Бетис», а «Реал» в гостях сыграет с «Депортиво».
Чемпионат Испании
1-й тур
- Дата проведения
- 19 августа, 19.15, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 22 Гомес, 1:1 – 33 Ойарсабаль, 2:1 – 50 Гомес, 2:2 – 80 Хуанми, 2:3 – 88, пенальти Виллиан Жозе.
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Сельта –
Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс, Радоя, Хосабед (Лоботка, 76), Аспас, Гомес (Эрнандес, 67), Систо (Юльсагер, 86).
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Элустондо, Навас, Родригес, Прието (Агиррече, 82), Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Вела, 57), Виллиан Жозе, Ойарсабаль (Хуанми, 67).
- Предупреждения:
- Гомес (49), Кастро (80), Мальо (86), Ильярраменди (90).
- Дата проведения
- 19 августа, 21.15, «Монтиливи»
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Жирона –
Ирайсос, Алькала, Муньеса, Адай (Планас, 71), Эспиноса, Порту (Кайоде, 84), Гарсия, Гранель, Понс, Маффео, Стуани.
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Атлетико –
Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран (Корреа, 58), Савич, Коке, Сауль, Габи (Гайтан, 69), Феррейра Карраско, Торрес (Вьетто, 73), Гризманн.
- Предупреждения:
- Феррейра Карраско (28), Стуани (45), Сауль (50), Люка Эрнандес (61), Гризманн (67), Понс (90).
- Удаление:
- Гризманн (67).
- Дата проведения
- 19 августа, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Сория (Рико, 5), Лангле, Кьер, Коршья, Сарабия, Борха Лассо, Нзонзи, Гансо, Навас, Нолито, Муриэль.
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Эспаньол –
Лопес, Налдо, Кариколь, Лопес, Лопес Сильва, Хурадо, Диоп, Хави Фуэго, Пьятти, Баптистао, Морено.
- Предупреждение:
- Диоп (16).
- Дата проведения
- 20 августа, 19.15, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 20 августа, 21.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 20 августа, 23.15, «Риасор»
- Дата проведения
- 21 августа, 21.15, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 21 августа, 23.00, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 18 августа, 21.15, «Бутарке»
- Гол:
- 1:0 – 24 Пирес.
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Леганес –
Куэльяр, Сальдуа (Бустинса, 80), Муньос, Мантовани, Рико, Перес, Пирес, Рамос (Моран, 65), Эрасо (Эль-Жар, 70), Шимановски, Герреро.
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Алавес –
Пачеко, Вигарай, Руано, Эли, Педраса (Эктор, 75), Бурги, Мубарак (Пина, 63), Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Собрино (Ромеро, 62), Сантос.
- Предупреждение:
- Мубарак (23).
- Дата проведения
- 18 августа, 23.15, «Месталья»
- Гол:
- 1:0 – 22 Дзадза.
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Валенсия –
Нето, Начо Видаль, Гарай, Рубен Везу, Гайя, Жоау Канселу, Парехо, Медран (Начо Хиль, 73), Солер (Максимович, 89), Родриго (Санти Мина, 79), Дзадза.
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Лас-Пальмас –
Чичисола, Симон (Маседо, 85), Химо Наварро, Бигас, Кастельяно, Лемос (Кастельяно, 78), Халилович, Домингес (Араухо, 78), Виера, Витоло, Кальери.
- Удаление:
- Халилович (33).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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