Чемпионшип. «Халл» Слуцкого сыграет с «КПР»
В 4-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого сыграет с «КПР».
Чемпионшип
4-й тур
- Дата проведения
- 19 августа, 14.15, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Дипдэйл»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Портман Роуд»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Рибок Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Лофтус Роуд»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Эштон Гейт»
- Дата проведения
- 19 августа, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 19 августа, 19.30, «Стэдиум оф Лайт»
- Дата проведения
- 18 августа, 21.45, «Пирелли»
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Бертон –
Байуотер, Нэйлор, Бакстон, Макфазин, Ланд (Варни, 80), Ирвайн, Палмер (Маккрори, 70), Дайер, Эйкинс, Мерфи, Сорделл.
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Бирмингем –
Стокдэйл, Робертс, Моррисон, Граундс, Нсуэ, Магома, Гарднер (Глисон, 82), Дэвис (Коттерилл, 75), Ндойе, Доналдсон, Юткевич (Васселл, 64).
- Предупреждение:
- Байуотер (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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