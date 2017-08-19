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    Чемпионшип. «Халл» Слуцкого сыграет с «КПР»

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    В 4-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого сыграет с «КПР».

    Чемпионшип

    4-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Барнсли
    Дата проведения
    19 августа, 14.15, «Брэмелл Лэйн»
    превью матча онлайн статистика
    Престон – Рединг
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Дипдэйл»
    превью матча онлайн статистика
    Ипсвич – Брентфорд
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Портман Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Ноттингем Форест – Мидлсбро
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Сити Граунд»
    превью матча онлайн статистика
    Болтон – Дерби Каунти
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Рибок Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Астон Вилла – Норвич
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Вилла Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Вулверхэмптон – Кардифф
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    КПР – Халл
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Лофтус Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Бристоль Сити – Миллуолл
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Эштон Гейт»
    превью матча онлайн статистика
    Фулхэм – Шеффилд Уэнсдей
    Дата проведения
    19 августа, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
    превью матча онлайн статистика
    Сандерленд – Лидс
    Дата проведения
    19 августа, 19.30, «Стэдиум оф Лайт»
    превью матча онлайн статистика
    Бертон – Бирмингем 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    18 августа, 21.45, «Пирелли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Магома, 1:1 – 50 Сорделл, 2:1 – 66 Дайер.
    БертонБайуотер, Нэйлор, Бакстон, Макфазин, Ланд (Варни, 80), Ирвайн, Палмер (Маккрори, 70), Дайер, Эйкинс, Мерфи, Сорделл.
    БирмингемСтокдэйл, Робертс, Моррисон, Граундс, Нсуэ, Магома, Гарднер (Глисон, 82), Дэвис (Коттерилл, 75), Ндойе, Доналдсон, Юткевич (Васселл, 64).
    Предупреждение:
    Байуотер (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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