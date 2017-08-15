Шарапова получила wild card на US Open

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США – последнего турнира «Большого шлема» в этом сезоне.

US Open должен стать первым «Большим шлемом», на котором россиянка выступит в этом сезоне. Australian Open она пропускала из-за дисквалификации, на «Ролан Гаррос» не попала по рейтингу, а с «Уимблдона» снялась из-за травмы.

На американском харде Шарапова в этом году провела всего один матч – первый круг в Стэнфорде. После него она снялась со Стэнфорда, Торонто и Цинциннати из-за травмы левого предплечья.

Кроме Шараповой, приглашения в основную сетку у женщин получили американки Тэйлор Таунсенд, Кайла Дэй, София Кенин, Эшли Кратцер, Бриенн Майнор и француженка Амандин Эссе.

У мужчин wild card получили американцы Тэйлор Фриц, Бьорн Фратанджело, Томми Пол, Кристофер Юбенкс, Тай-Сон Квятковски, Патрик Кипсон и француз Джеффри Бланкано.