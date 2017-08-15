Марченко подпишет 3-летний контракт с ЦСКА на 300 млн рублей
Защитник Алексей Марченко продолжит карьеру в ЦСКА.
Хоккеист заключит с московским клубом трехлетний контракт на сумму 300 миллионов рублей.
Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что Марченко решил вернуться в Россию. Вчера стало известно, что «Торонто» выставил игрока на драфт отказов.
По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.
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