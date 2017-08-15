Вероятность перехода Луана в «Спартак» крайне мала
Вероятность перехода нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» на данный момент крайне мала, сообщает «Спорт-Экспресс».
Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилдо Болзаном, но не с самим футболистом.
Предложенная «Спартаком» форма платежа несколькими частями устроила не всех представителей Луана.
К тому же сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.
В то же время переговоры по защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю ведет другая группа представителей «Спартака», и здесь шансы на успех сохраняются.
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