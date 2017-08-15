Вероятность перехода Луана в «Спартак» крайне мала

Вероятность перехода нападающего «Гремио» Луана в на данный момент крайне мала, сообщает «Спорт-Экспресс».

Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилдо Болзаном, но не с самим футболистом.

Предложенная «Спартаком» форма платежа несколькими частями устроила не всех представителей Луана.

К тому же сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.

В то же время переговоры по защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю ведет другая группа представителей «Спартака», и здесь шансы на успех сохраняются.