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    Вероятность перехода Луана в «Спартак» крайне мала

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы Луан Виейра

    Вероятность перехода нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» на данный момент крайне мала, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Представители красно-белых договорились с президентом бразильского клуба Ромилдо Болзаном, но не с самим футболистом.

    Предложенная «Спартаком» форма платежа несколькими частями устроила не всех представителей Луана.

    К тому же сам Луан, изначально считавший вариант с Россией рискованным, еще больше засомневался после общения с партнерами по сборной Бразилии.

    В то же время переговоры по защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю ведет другая группа представителей «Спартака», и здесь шансы на успех сохраняются.

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