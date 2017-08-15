Черданцев ответил Дудю: «Моя передача приносит прибыль «Матч ТВ», иначе бы ее закрыли»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил на критику главного редактора Sports.ru .

«Не понял, какая связь между убытками канала и приходом в эфир сразу двух тренеров команды, которая только что обыграла одного из лидеров. Назови, пожалуйста, страну, футбольную или нефутбольную, где в обзорную программу о внутреннем чемпионате регулярно приходят главные тренеры команд, а также есть ли прецедент на европейском ТВ, чтобы в эфир пришли сразу два тренера?

Какая по большому счету разница, о чем их спрашивать? Сам факт их прихода в обзорную (не аналитическую и не «Пусть говорят» формата) программу это хорошо. Это уважение к каналу и к производителям программы.

Посмотри передачу, которая многими считается эталоном обзорной программы: Match Of The Day с Линекером. Разве там есть острые темы или вопросы? Нет, примерно одни и те же вопросы одним и тем же экспертам об одних и тех же тренерах с одними и теми же ответами.

И тренеры к ним не ходят, а ко мне ходят. Уже больше 10 лет, кстати. И я знаю, как себя с ними вести, что спрашивать и чего не спрашивать, чтобы они и дальше ходили.

На мою программу канал почти ничего не тратит, так как это программа собственного производства, а будучи за два года одной из самых рейтинговых передач канала за исключением трансляций, если не самой рейтинговой, передача заработала для канала на рекламе, которая внутри программы выходит, и на спонсорском размещении вполне приличные деньги. Это десятки миллионов рублей в сезон. Так что убытки – это не об этой передаче, так как она приносит каналу прибыль, иначе бы ее просто закрыли…

В чем смысл обзорной передачи о футболе, которая выходит сразу после сыгранных матчей? Сыгранных только что, а не вчера, как дерби, о котором в век интернета за сутки уже все все сказали и написали, и история протухла. Смысл в том, чтобы показать все голы, особенно тех матчей, которые зрители не видели на «Матче», и дать слово участникам матчей, тренерам. В эфир пришли тренеры «Тосно», которые только что обыграли «Локомотив», и, как сумели, рассказали за счет чего: менталитета, по словам Парфенова. Все.

Какие еще вопросы? Или надо было их про «Спартак» спросить? Да они ничего бы не сказали. Ни слова. А это прямой эфир. Неловкую паузу не вырежешь при монтаже. В передаче, о которой ты написал, были прекрасное интервью с одним из лучших игроков тура Заболотным, было эксклюзивное интервью в прямом эфире с новой звездой «Зенита» Паредесом. Ты об этом даже не упомянул.

Нам Кокорин давал интервью, единственная программа, куда он согласился выйти в прямой эфир еще в конце прошлого сезона, когда все было плохо. Ко мне Аленичев, еще будучи тренером «Спартака», пришел на эфир после поражения.

Это вообще невозможно себе представить ни в какой Англии или Испании! Чтобы тренер топ-клуба пришел в эфир после поражения. У меня был Каррера после завоевания чемпионства. Наша передача была первой, где он появился в качестве чемпиона. У меня в прямом эфире, у меня, а не у кого-то еще, Глушаков пил напиток из Миллерово…

Ты не прав, Юр. С претензиями категорически не согласен. В данном случае не по делу, особенно в привязке к убыткам. А по творческой части можно спорить до бесконечности», – написал Черданцев.

«Матч ТВ», у вас воруют, а вам все равно