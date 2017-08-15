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    Гарай не перейдет в «Спартак», переговоры с «Валенсией» свернуты

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы Наиль Измайлов

    «Спартак» не смог осуществить трансфер защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая.

    Руководство красно-белых не стало доплачивать 2 миллиона евро и свернуло переговоры с испанским клубом.

    «Валенсия» просила выплатить 20 миллионов евро за переход игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов выплатить только 18 миллионов.

    После переговоров на прошлой неделе в Валенсии председатель совета директоров московского клуба Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.

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