Гарай не перейдет в «Спартак», переговоры с «Валенсией» свернуты
«Спартак» не смог осуществить трансфер защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая.
Руководство красно-белых не стало доплачивать 2 миллиона евро и свернуло переговоры с испанским клубом.
«Валенсия» просила выплатить 20 миллионов евро за переход игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов выплатить только 18 миллионов.
После переговоров на прошлой неделе в Валенсии председатель совета директоров московского клуба Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.
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