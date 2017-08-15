Кубок республики Башкортостан. «Салават» против «Адмирала», «Нефтехимик» переиграл «Ладу»

Сегодня в Уфе стартует предсезонный турнир за Кубок республики Башкортостан.

Кубок республики Башкортостан

Нефтехимик – Лада – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

1:0 – 12 Аркалов (Хайруллин)

1:1 – 27 Зернов

2:1 – 32 Пиганович (Порядин, Авцин), ГБ

3:1 – 32 Граборенко, ГБ

Салават Юлаев – Адмирал – 0:0 (первый период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей московское