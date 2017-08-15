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    Кубок республики Башкортостан. «Салават» против «Адмирала», «Нефтехимик» переиграл «Ладу»

    Теги Салават Юлаев Лада Нефтехимик результаты Кубок республики Башкортостан Адмирал

    Сегодня в Уфе стартует предсезонный турнир за Кубок республики Башкортостан.

    Кубок республики Башкортостан

    Нефтехимик – Лада – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

    1:0 – 12 Аркалов (Хайруллин)
    1:1 – 27 Зернов
    2:1 – 32 Пиганович (Порядин, Авцин), ГБ
    3:1 – 32 Граборенко, ГБ

    Салават Юлаев – Адмирал – 0:0 (первый период)

    ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей московское

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