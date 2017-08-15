Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    «Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в Кайри Ирвинге

    Теги возможные переходы Бостон Кливленд ЛаМаркус Олдридж Сан-Антонио НБА Дэнни Грин Кайри Ирвинг Джейсон Тейтум

    «Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга, который ранее попросил у руководства своей команды обмен.

    Готовность Ирвинга продлить контракт в случае перехода в «Сперс» увеличивает шансы на сделку «Кавальерс» с техасским клубом. Однако «Кливленд» не хочет включать в сделку ветеранов «Сан-Антонио» ЛаМаркуса Олдриджа и Дэнни Грина и заинтересован в перспективных молодых игроках.

    «Бостон» в свою очередь может предложить лучшую комбинацию краткосрочных и долгосрочных активов. Интерес со стороны «Кавальерс» в первую очередь вызывает новичок Джейсон Тейтум, однако стороны официально еще не обсуждали сделку.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться