«Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в Кайри Ирвинге
«Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга, который ранее попросил у руководства своей команды обмен.
Готовность Ирвинга продлить контракт в случае перехода в «Сперс» увеличивает шансы на сделку «Кавальерс» с техасским клубом. Однако «Кливленд» не хочет включать в сделку ветеранов «Сан-Антонио» ЛаМаркуса Олдриджа и Дэнни Грина и заинтересован в перспективных молодых игроках.
«Бостон» в свою очередь может предложить лучшую комбинацию краткосрочных и долгосрочных активов. Интерес со стороны «Кавальерс» в первую очередь вызывает новичок Джейсон Тейтум, однако стороны официально еще не обсуждали сделку.
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