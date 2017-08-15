«Сан-Антонио» и «Бостон» заинтересованы в Кайри Ирвинге

«Сан-Антонио» и заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Кливленда» , который ранее попросил у руководства своей команды обмен.

Готовность Ирвинга продлить контракт в случае перехода в «Сперс» увеличивает шансы на сделку «Кавальерс» с техасским клубом. Однако «Кливленд» не хочет включать в сделку ветеранов «Сан-Антонио» ЛаМаркуса Олдриджа и Дэнни Грина и заинтересован в перспективных молодых игроках.

«Бостон» в свою очередь может предложить лучшую комбинацию краткосрочных и долгосрочных активов. Интерес со стороны «Кавальерс» в первую очередь вызывает новичок , однако стороны официально еще не обсуждали сделку.