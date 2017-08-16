Марченко подтвердил, что переходит в ЦСКА
Защитник Алексей Марченко заявил, что продолжит карьеру в ЦСКА.
«Перехожу в ЦСКА», – написал хоккеист.
Ожидается, что Марченко подпишет с армейцами контракт на три года и 300 миллионов рублей.
Вчера стало известно, что «Торонто» поместил игрока на драфт отказов.
По ходу минувшего сезона 25-летний хоккеист перешел из «Детройта» в «Торонто». Суммарно в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (1+7) очков.
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