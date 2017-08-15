Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи. «Хоффенхайм» примет «Ливерпуль» и другие матчи

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а примет «Ниццу».

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов