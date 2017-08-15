Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи. «Хоффенхайм» примет «Ливерпуль» и другие матчи
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а «Наполи» примет «Ниццу».
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
- 15 августа, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 15 августа, 21.45, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 15 августа, 21.45, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 15 августа, 21.45, «Нео ГСП»
- Дата проведения
- 16 августа, 21.45, «Башакшехир»
- Дата проведения
- 16 августа, 21.45, «Тото Тернер»
- Дата проведения
- 16 августа, 21.45, «Георгиос Караискакис»
- Дата проведения
- 16 августа, 21.45, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 16 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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