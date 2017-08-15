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    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи. «Хоффенхайм» примет «Ливерпуль» и другие матчи

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    В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», «Севилья» с «Истанбулом», а «Наполи» примет «Ниццу».

    Лига чемпионов

    Раунд плей-офф

    Первые матчи

    Карабах Азербайджан – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    15 августа, 19.00, «им. Тофика Бахрамова»
    Онлайн матча
    Спортинг Португалия – Стяуа Румыния
    Дата проведения
    15 августа, 21.45, «Жозе Алваладе»
    Онлайн матча
    Хоффенхайм-1899 Германия – Ливерпуль Англия
    Дата проведения
    15 августа, 21.45, «Райн-Неккар-Арена»
    Онлайн матча
    АПОЭЛ Кипр – Славия Чехия
    Дата проведения
    15 августа, 21.45, «Нео ГСП»
    Онлайн матча
    Истанбул Турция – Севилья Испания
    Дата проведения
    16 августа, 21.45, «Башакшехир»
    Онлайн матча
    Хапоэль Беер-Шева Израиль – Марибор Словения
    Дата проведения
    16 августа, 21.45, «Тото Тернер»
    Онлайн матча
    Олимпиакос Греция – Риека Хорватия
    Дата проведения
    16 августа, 21.45, «Георгиос Караискакис»
    Онлайн матча
    Селтик Шотландия – Астана Казахстан
    Дата проведения
    16 августа, 21.45, «Селтик Парк»
    Онлайн матча
    Наполи Италия – Ницца Франция
    Дата проведения
    16 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Лиги чемпионов

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