Пресс-служба «Матч ТВ»: «Слухи об уходе Канделаки категорически не соответствуют действительности»

Пресс-служба опровергла информацию об уходе Тины Канделаки с должности генерального продюсера канала.

«Слухи об уходе Тины Канделаки из «Матч ТВ» категорически не соответствуют действительности. Это не более, чем слухи, которые перепечатывают коллеги ради кликов», – заявили в пресс-службе.



В пресс-службе «Газпром-медиа» также опровергли сообщения об уходе Тины Канделаки с «Матч ТВ». «Мы не подтверждаем эту информацию», – заявили в пресс-службе медиахолдинга.



Ранее в агрегаторе «Яндекс.Новости» появились публикации о том, что покидает «Матч ТВ». Впоследствии эти материалы были удалены.

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