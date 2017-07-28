По словам нескольких источников «Медузы» на , идея пригласить Тину Канделаки на должность генпродюсера принадлежала Владимиру Путину.

Президент России лично позвонил руководителю «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко и настоятельно рекомендовал назначить Канделаки. Бывший топ-менеджер канала рассказал, что еще до звонка Путина Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он старый друг Путина.

Канделаки – близкий друг супруги Чемезова Екатерины Игнатовой. Нынешний муж Канделаки Василий Бровко, вместе с ней работавший в компании «Апостол» (она сейчас проходит процедуру банкротства), занимает пост директора «Ростеха» по особым поручениям.

Именно Чемезов мог подсказать кандидатуру Канделаки Путину. Путин одобрил вариант, потому что Канделаки казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни.