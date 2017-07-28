«Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей

Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ») по РСБУ в 2016 г. вырос до 1,74 млрд руб. с 1,24 млрд в 2015 году, когда телеканал начал свою работу. Совокупная выручка телеканала вместе со всеми его активами за весь этот период составила 13,82 миллиарда. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, что в 2015-м году, на старте «Матч ТВ», тот получил не только всю материально-техническую базу «России-2» и «НТВ-Плюс», а также крупные субсидии от государства, но и телевизионное оборудование, закупленное для Олимпиады в Сочи, общей стоимостью более 150 миллионов долларов.

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа» (группа Газпромбанка). Медиа-бизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка: от банковского бизнеса группа получила 74,1 млрд прибыли, от небанковского — 44,7 млрд руб. убытков, в том числе 28,4 млрд руб. из этой суммы приходится на медиа.