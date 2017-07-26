Омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности о позиции «Матч ТВ» по заимствованию текстов: «Она противоречит закону»

«Матч ТВ» в суде по иску о заимствовании на одном из своих порталов текстов Sports.ru представил следующую правовую позицию: текст Юрия Дудя и другие материалы Sports.ru не подлежат защите как объекты авторского права. Так как «не отличаются оригинальностью и новизной», «в текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад», «тексты не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален». Юристы «Матч ТВ» обосновывают свою позицию заключением эксперта АНО «Центр социокультурных экспертиз», в котором также говорится: «Исследуемый текст является частью одинаковых, повторяющих друг друга сведений, характерных для спортивных СМИ. Естественно, что поскольку сама статья о казанском «Рубине» состоит из перечня известной, повторяющейся информации, то в дальнейшем она стала объектом для тиражирования на других спортивных сайтах».

Заключение экспертизы противоречит закону, – говорит в интервью газете «Коммерсант» омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. «Беглое изучение текстов показывает, что они написаны в авторском стиле, то есть это не просто новостные сообщения, что кто-то кому-то забил гол, а оценка автором происходящего»,— отмечает он. «Матч ТВ» при этом строит позицию на умалении достоинств произведения, констатирует господин Семенов: в заключении фактически говорится, что литературные достоинства текста столь невелики, что он неохраноспособен. Но эта позиция не соответствует ст. 1259 ГК РФ, в которой указывается, что объектами авторских прав являются в том числе литературные произведения, независимо от их достоинств, отмечает омбудсмен. Тот факт, что у Sports.ru нет статуса СМИ, для суда не имеет значения, отмечает Семенов.

Если бы в статье говорилось только, что прошел определенный матч, указывался бы победитель и авторы голов, то подобный текст бы не охранялся, «но как только туда добавляются личностные оценки этих событий, произведение становится охраноспособным», согласен гендиректор некоммерческого партнерства по содействию защите прав на интеллектуальную собственность «Эдельвейс» Василий Абрамов. Экспертиза «дискредитирует экспертное сообщество» и, «возможно, эксперт просто не понимает предмета», поясняет он.

Иск Sports.ru, по сути, был встречным по отношению к «Матч ТВ»: ранее сам телеканал подал в суд за размещение фрагментов матчей Футбольной национальной лиги. «Возникает вопрос о самой целесообразности законов, если они могут использоваться для прямого шантажа и конкурентной борьбы, – подчеркивает в интервью «Коммерсанту» Дмитрий Навоша.– Именно это мы и пытаемся донести своим встречным иском: если начинать размахивать такой дубиной, заблокирован будет весь интернет».

Тина Канделаки: «Не хочу встречаться со Sports.ru. Такая встреча бессмысленна»

Наталья Билан о конфликте «Матч ТВ» со Sports.ru: «Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных»