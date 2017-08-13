Алексей Венедиктов о «Матч ТВ»: «Канделаки сказала мне, что она не уходит»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал расходящуюся по различным новостным сайтам информацию о том, что Тина Канделаки покинет должность генерального продюсера «Матч ТВ».

«Будем наблюдать. В разговоре со мной Тина сказала – «не ухожу», – написал журналист.

Самые дорогие свои передачи «Матч ТВ» закупает у продакшн-компании, связанной с Канделаки и Билан

Чарльз Коплин о работе на «Матч ТВ»: «Канделаки и Билан обращались с людьми очень неуважительно»

«Медуза»: Путин лично рекомендовал Канделаки на должность генпродюсера «Матч ТВ»