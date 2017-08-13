Алексей Венедиктов о «Матч ТВ»: «Канделаки сказала мне, что она не уходит»
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал расходящуюся по различным новостным сайтам информацию о том, что Тина Канделаки покинет должность генерального продюсера «Матч ТВ».
«Будем наблюдать. В разговоре со мной Тина сказала – «не ухожу», – написал журналист.
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