Самые дорогие свои передачи «Матч ТВ» закупает у продакшн-компании, связанной с Канделаки и Билан

Самые дорогие свои передачи закупает у продакшн-компании, связанной с Канделаки и Билан. Об этом в опубликованном сегодня расследовании сообщает «Медуза».

В частности, речь о реалити-шоу «Бой в большом городе». Его прогнозируемая доля была 4%, а реальная — в три раза меньше, 1,4%. Бывший топ-менеджер «Матч-ТВ» сказал «Медузе», что для дорогостоящей программы это очень мало.

Производит «Бой в большом городе» компания «КБ Продакшн». Несколько источников «Медузы» на «Матч-ТВ» прямо связывают ее с Канделаки и Билан – название компании, по их словам, является аббревиатурой от фамилий подруг. Один из совладельцев «КБ Продакшн» Александр Кривобоков ранее возглавлял три продакшн-компании, совладельцем которых была («Ок продакшн», «Нереальная политика» и «Родня продакшн»). Производит «КБ Продакшн» в основном большие документальные фильмы о спортсменах (например, Федоре Емельяненко и Александре Карелине), дорогие реалити-шоу и, скажем, программу о здоровом образе жизни «Анатомия спорта».

Телефонный номер «КБ Продакшн», указанный в регистрационных данных, совпадает с номером другой компании, делающей контент для «Матч-ТВ» – «Сафари Продакшн». «Сафари» производила, например, еще одно большое реалити-шоу канала – «Кто хочет стать легионером». Канделаки говорила, что в плане цифр и просмотров программа бьет все рекорды, однако данные TNS опровергли эти заявления: доля первых выпусков шоу составила около 1%.

«Газпром Медиа» не раскрывает стоимость программ, заказанных «Матч-ТВ» сторонним компаниям. По словам собеседников «Медузы» на канале, сметы передач, производимых «КБ Продакшн» и «Сафари продакшн», могут быть завышены в пять раз: если обычная программа стоит до 700 тысяч рублей, то те, что делают эти компании, – минимум два миллиона.

Полностью расследование «Медузы» читайте здесь.

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