Чарльз Коплин о работе на «Матч ТВ»: «Канделаки и Билан обращались с людьми очень неуважительно»

«Медуза» представила информацию о том, как была устроена работа американского менеджера Чарльза Коплина на «Матч ТВ».

Коплин – бывший вице-президент НХЛ и НФЛ, он работал на MTV, ESPN и у режиссера Мартина Скорсезе, запускал телесеть NFL Network, продюсировал специальные мероприятия перед Супербоулом, а также получил «Эмми» за серию документальных фильмов America’s Game.

Коплин работал на «Матч ТВ» с июля 2015 года по февраль 2016-го.

«Чернышенко нанял Коплина еще до прихода Билан и Канделаки, летом 2015 года; по словам одного из бывших топ-менеджеров «Матч ТВ», Коплину платили из расчета несколько сотен тысяч долларов в год, а жил он в дорогих апартаментах в «Москве-Сити»; сам Коплин сказал, что в «Газпром-медиа» с ним «очень хорошо обращались», и уточнил, что останавливался в основном в «Национале».

По словам Коплина, его разногласия с Билан и Канделаки носили «философский» характер. «Наталья [Билан] не говорила по-английски, и ей было непросто – что понятно. Но она вообще никого не хотела слушать. Я привез с собой двух консультантов – она не хотела с ними встречаться. Она очень старалась сделать все так, как, по ее мнению, это нужно делать в России. Это отличалось от моих представлений о том, как нужно работать, но Тина и Наталья брали на себя ответственность и имели полное право делать все так, как делали», – делится воспоминаниями американец.

Оговариваясь, что Канделаки имела полное право на свои действия и что не стоит считать ситуацию «черно-белой», Коплин все же отмечает: их подходы отличались буквально во всем – вплоть до представления о том, как выглядит студия и как разговаривают ведущие. Когда канал запускался, Коплин считал, что продукция «Матч ТВ» еще не достигла приемлемого качества. «Их ответ был примерно таким: это Россия, у нас другие стандарты», – вспоминает менеджер.

Американец не мог привыкнуть и к тому, как резко его новые коллеги общаются с подчиненными. В пример Коплин приводит ситуацию со спортивной редакцией «НТВ-Плюс», сотрудники которой автоматически перешли на работу на новый канал. «[Билан и Канделаки] казалось, что я не понимаю, насколько эти люди некомпетентны и непрофессиональны, – вспоминает Коплин. – А я выступал за поиски компромисса. Мне казалось, что они обращались с людьми очень неуважительно. Я часто использовал такую метафору: мне хотелось бы, чтобы мы говорили на одном языке, – что особенно смешно, учитывая, что я-то говорил на другом», – сказано в тексте «Медузы».

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