«Спартак» выиграл без Реброва, «Зенит» впервые потерял очки, проблемы с трансфером Неймара и другие новости

1. «Спартак» в первом матче после разгрома в Питере обыграл тульский «Арсенал» – 2:0. Ребров остался в запасе, Глушаков вышел на замену.

2. «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» – 1:1. Питерцы впервые потеряли очки при Манчини, а Кокорин опять забил.

3. Французская лига все еще не получила трансферный сертификат Неймара и хочет обратиться в ФИФА.

4. По информации As, Эсекиэль Гарай и «Спартак» согласовали контракт с зарплатой 5 млн евро в год.

5. «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» с правом выкупа. Еще они интересуются Дзюбой.

6. Сын Аркадия Ротенберга Павел набрал 6 очков в 3 матчах группового этапа Мемориала Глинки.

7. Хавбек «Спартака» Артем Тимофеев повредил крестообразную связку и пропустит около полугода.

8. Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024 в Париже.

9. СКА проиграл олимпийской сборной России в финале Sochi Hockey Open.

10. «Локомотив» спас матч с «Рубином», но впервые в чемпионате потерял очки. На матче после сердечного приступа умер болельщик.

11. Зе Луиш забил за «Спартак» впервые с октября 2016 года.

Цитата. Артур Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев».