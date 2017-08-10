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    «Спартак» выиграл без Реброва, «Зенит» впервые потерял очки, проблемы с трансфером Неймара и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» в первом матче после разгрома в Питере обыграл тульский «Арсенал» – 2:0. Ребров остался в запасе, Глушаков вышел на замену.

    2. «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» – 1:1. Питерцы впервые потеряли очки при Манчини, а Кокорин опять забил.

    3. Французская лига все еще не получила трансферный сертификат Неймара и хочет обратиться в ФИФА.

    4. По информации As, Эсекиэль Гарай и «Спартак» согласовали контракт с зарплатой 5 млн евро в год.

    5. «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» с правом выкупа. Еще они интересуются Дзюбой.

    6. Сын Аркадия Ротенберга Павел набрал 6 очков в 3 матчах группового этапа Мемориала Глинки.

    7. Хавбек «Спартака» Артем Тимофеев повредил крестообразную связку и пропустит около полугода. 

    8. Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024 в Париже.

    9. СКА проиграл олимпийской сборной России в финале Sochi Hockey Open.

    10. «Локомотив» спас матч с «Рубином», но впервые в чемпионате потерял очки. На матче после сердечного приступа умер болельщик.

    11. Зе Луиш забил за «Спартак» впервые с октября 2016 года.

    Цитата. Артур Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев».

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