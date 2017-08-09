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    Павел Ротенберг набрал 6 очков в 3 матчах группового этапа Мемориала Глинки

    Теги сборная России U18 сборная Финляндии U18 Мемориал Глинки Павел Ротенберг

    Нападающий юниорской сборной России Павел Ротенберг набрал 2 очка в матче Мемориала Глинки против сборной Финляндии (3:1). Павел – сын миллиардера Аркадия Ротенберга, председателя правления ФХР.

    Против финнов Ротенберг отметился голом и голевой передачей. В первом периоде в большинстве он открыл счет в матче, а позже стал ассистентом гола Матвея Гуськова.

    Всего в трех матчах группового раунда 17-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков.

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