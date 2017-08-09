«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки и делит первое место с «Зенитом»
В матче 5-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
Таким образом, московский клуб впервые в этом сезоне потерял очки и делит первое место с «Зенитом» – у обеих команд по 13 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «Казань-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 62, пенальти Жемалетдинов, 1:1 – 90 Кверквелия.
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Рубин –
Рыжиков, Гранат, Камболов (Кузьмин, 83), Кудряшов, Набиуллин, Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 68), Бауэр, Азмун, Жонатас.
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Локомотив –
Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Миранчук, Баринов (Корян, 68), Миранчук, Денисов, Фернандеш, Тарасов (Галаджан, 75), Игнатьев.
- Предупреждения:
- Азмун (36), Миранчук (36), Жонатас (36), Денисов (51), Баринов (61), Игнатьев (84), Рыжиков (90).
- Удаление:
- Жонатас (52).
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