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    «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки и делит первое место с «Зенитом»

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия Соломон Кверквелия Рифат Жемалетдинов

    В матче 5-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

    Таким образом, московский клуб впервые в этом сезоне потерял очки и делит первое место с «Зенитом» – у обеих команд по 13 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Рубин – Локомотив 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    9 августа, 20.00, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 62, пенальти Жемалетдинов, 1:1 – 90 Кверквелия.
    РубинРыжиков, Гранат, Камболов (Кузьмин, 83), Кудряшов, Набиуллин, Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Сонг, 68), Бауэр, Азмун, Жонатас.
    ЛокомотивГильерме, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Миранчук, Баринов (Корян, 68), Миранчук, Денисов, Фернандеш, Тарасов (Галаджан, 75), Игнатьев.
    Предупреждения:
    Азмун (36), Миранчук (36), Жонатас (36), Денисов (51), Баринов (61), Игнатьев (84), Рыжиков (90).
    Удаление:
    Жонатас (52).

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