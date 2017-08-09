«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки и делит первое место с «Зенитом»

В матче 5-го тура чемпионата России «Рубин» на своем поле сыграл вничью с (1:1).

Таким образом, московский клуб впервые в этом сезоне потерял очки и делит первое место с «Зенитом» – у обеих команд по 13 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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