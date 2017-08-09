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    «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» с правом выкупа

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Жулиано

    Полузащитник «Зенита» Жулиано, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

    Завтра 27-летний бразильский хавбек должен прибыть в расположение «Фенербахче» для оформления трансфера.

    Клуб из Санкт-Петербурга не принял первое предложение турецкой стороны, однако затем согласился отпустить Жулиано в аренду с правом выкупа.

    В минувшем сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.

    Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.

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