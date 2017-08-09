«Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» с правом выкупа

Полузащитник Жулиано, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

Завтра 27-летний бразильский хавбек должен прибыть в расположение для оформления трансфера.

Клуб из Санкт-Петербурга не принял первое предложение турецкой стороны, однако затем согласился отпустить в аренду с правом выкупа.

В минувшем сезоне забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.

Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.