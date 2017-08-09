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    Артур Юсупов: «Без лимита за «Зенит» играли бы 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев»

    Теги Спартак Зенит Ростов Премьер-лига Россия Артур Юсупов лимит на легионеров

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», высказал свое мнение о лимите на легионеров.

    – Клеймо, которое часто встречается в интернете: «Юсупов – дитя лимита». Мол, получил хороший контракт и расслабился.

    – В «Динамо» стабильно играло семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в «Зените»… Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

    – Российскому футболу нужен лимит?

    – Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за «Спартак» – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего, — сказал Юсупов.

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