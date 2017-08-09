Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат , высказал свое мнение о лимите на легионеров.

– Клеймо, которое часто встречается в интернете: «Юсупов – дитя лимита». Мол, получил хороший контракт и расслабился.

– В «Динамо» стабильно играло семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в … Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

– Российскому футболу нужен лимит?

– Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего, — сказал Юсупов.