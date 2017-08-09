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    «Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на 5-е место

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Арсенал Тула Зе Луиш Куинси Промес

    В матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил тульский «Арсенал» (2:0).

    Таким образом, московская команда набрала 8 очков и вышла на пятое место в таблице.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Арсенал Тула 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    9 августа, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Промес, 2:0 – 84 Зе Луиш.
    СпартакСелихов, Ташчи, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Самедов, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Пашалич, Промес, Зе Луиш.
    Арсенал ТулаГабулов, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Александров, Чаушич, Максимов (Горбатенко, 62), Берхамов (Боурчану, 21), Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77).
    Предупреждения:
    Тигиев (24), Альварес (45), Самедов (64), Денисов (75), Беляев (90).

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