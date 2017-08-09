«Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на 5-е место

В матче 5-го тура чемпионата России на своем поле победил тульский «Арсенал» (2:0).

Таким образом, московская команда набрала 8 очков и вышла на пятое место в таблице.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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