«Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на 5-е место
В матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил тульский «Арсенал» (2:0).
Таким образом, московская команда набрала 8 очков и вышла на пятое место в таблице.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 9 августа, 19.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Селихов, Ташчи, Петкович (Ещенко, 62), Тигиев, Джикия, Самедов, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе (Попов, 65), Пашалич, Промес, Зе Луиш.
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Арсенал Тула –
Габулов, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Александров, Чаушич, Максимов (Горбатенко, 62), Берхамов (Боурчану, 21), Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77).
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