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    «Барселона» может не отправить трансферный сертификат по Неймару до 18 августа

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар Генгам Профессиональная футбольная лига Испании

    Дебют Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен.

    Как утверждает L’Equipe, «Барселона» по-прежнему не отправила трансферный сертификат бразильца в футбольную лигу Франции, в связи с чем игрок не может выйти на поле в составе «ПСЖ». Игра с «Генгамом» состоится в воскресенье, и «ПСЖ» может успеть заявить Неймара, если лига получит документы до 23.59 субботы.

    Руководители «Барсы», судя по всему, решили оттянуть трансфер, чтобы отомстить «ПСЖ». «Барселона» может не отправлять сертификат до 18 августа.

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