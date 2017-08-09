«Барселона» может не отправить трансферный сертификат по Неймару до 18 августа
Дебют Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен.
Как утверждает L’Equipe, «Барселона» по-прежнему не отправила трансферный сертификат бразильца в футбольную лигу Франции, в связи с чем игрок не может выйти на поле в составе «ПСЖ». Игра с «Генгамом» состоится в воскресенье, и «ПСЖ» может успеть заявить Неймара, если лига получит документы до 23.59 субботы.
Руководители «Барсы», судя по всему, решили оттянуть трансфер, чтобы отомстить «ПСЖ». «Барселона» может не отправлять сертификат до 18 августа.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.