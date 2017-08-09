«Барселона» может не отправить трансферный сертификат по Неймару до 18 августа

Дебют Неймара за вновь может быть отложен.

Как утверждает L’Equipe, по-прежнему не отправила трансферный сертификат бразильца в футбольную лигу Франции, в связи с чем игрок не может выйти на поле в составе «ПСЖ». Игра с состоится в воскресенье, и может успеть заявить Неймара, если лига получит документы до 23.59 субботы.

Руководители «Барсы», судя по всему, решили оттянуть трансфер, чтобы отомстить «ПСЖ». может не отправлять сертификат до 18 августа.