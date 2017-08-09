Кокорин забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 5 матчах РФПЛ
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил гол в матче 5-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1, второй тайм).
Таким образом, 26-летний форвард сборной России продлил результативную серию, набрав уже 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».
Голевой пас Кокорину отдал аргентинский форвард Себастьян Дриусси, у которого теперь 5 (2+3) очков в 5 играх премьер-лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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