Кокорин забил 4 гола и отдал 2 результативных паса в 5 матчах РФПЛ

Нападающий Александр Кокорин забил гол в матче 5-го тура чемпионата России против (1:1, второй тайм).

Таким образом, 26-летний форвард сборной России продлил результативную серию, набрав уже 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».

Голевой пас Кокорину отдал аргентинский форвард Себастьян Дриусси, у которого теперь 5 (2+3) очков в 5 играх премьер-лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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