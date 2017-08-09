Хавбек «Спартака» Тимофеев может пропустить полгода из-за травмы колена

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил серьезное повреждение в матче 5-го тура премьер-лиги с тульским (2:0).

У 23-летнего хавбека, согласно предварительному диагнозу, повреждена передняя крестообразная связка колена. Если обследование это подтвердит, футболист будет восстанавливаться не менее 6 месяцев.

«Тимофеева мы, скорей всего, потеряли надолго. У него травма колена, завтра узнаем, насколько серьезная», – сказал после игры тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.