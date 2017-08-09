Хавбек «Спартака» Тимофеев может пропустить полгода из-за травмы колена
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев получил серьезное повреждение в матче 5-го тура премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:0).
У 23-летнего хавбека, согласно предварительному диагнозу, повреждена передняя крестообразная связка колена. Если обследование это подтвердит, футболист будет восстанавливаться не менее 6 месяцев.
«Тимофеева мы, скорей всего, потеряли надолго. У него травма колена, завтра узнаем, насколько серьезная», – сказал после игры тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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