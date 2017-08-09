«Зенит» впервые потерял очки в РФПЛ при Манчини

В матче 5-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с .

Таким образом, петербуржцы впервые потеряли очки при Роберто Манчини. До этого одержал четыре победы подряд.

«Урал» на старте сезона продлил серию без поражений до пяти матчей.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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