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    «Зенит» впервые потерял очки в РФПЛ при Манчини

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Урал Александр Кокорин Эрик Бикфалви

    В матче 5-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом».

    Таким образом, петербуржцы впервые потеряли очки при Роберто Манчини. До этого «Зенит» одержал четыре победы подряд.

    «Урал» на старте сезона продлил серию без поражений до пяти матчей.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Урал – Зенит 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    9 августа, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 35 Бикфалви, 1:1 – 60 Кокорин.
    УралГодзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Димитров, Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84).
    ЗенитЛунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес (Жирков, 88), Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин.
    Предупреждения:
    Ильин (77), Нету (77).

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