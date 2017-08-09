«Зенит» впервые потерял очки в РФПЛ при Манчини
В матче 5-го тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом».
Таким образом, петербуржцы впервые потеряли очки при Роберто Манчини. До этого «Зенит» одержал четыре победы подряд.
«Урал» на старте сезона продлил серию без поражений до пяти матчей.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 9 августа, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
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Урал –
Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, Емельянов (Бавин, 74), Димитров, Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84).
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Зенит –
Лунев, Терентьев, Нету, Маммана, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паредес (Жирков, 88), Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин.
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