ЦСКА проиграл «Локомотиву», Ирвинг хочет покинуть «Кливленд» и другие новости утра

1. Второй тур премьер-лиги открылся двумя матчами. ЦСКА проиграл «Локомотиву», «Анжи» победил «Амкар».

2. Разыгрывающий Ирвинг попросил «Кливленд» обменять его. Кайри не хочет больше выступать в одной команде с ЛеБроном Джеймсом. Ирвинг предпочел бы обмен в «Сан-Антонио», «Майами», «Нью-Йорк» или «Миннесоту».

3. Альваро Мората наконец-то подписал пятилетний контракт с «Челси».

4. Алексей Швед продлил контракт с «Химками» до 2020 года.

5. Прыгунья Мария Ласицкене выиграла очередной этап «Бриллиантовой лиги». Усэйн Болт быстрее всех пробежал стометровку.

6. Хавбек «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, если верить его агенту, на следующей неделе перейдет в «Зенит».

7. «Сан-Антонио» и Пау Газоль договорились о продлении контракта на три года.

8. Норвежский гонщик Dimension Data Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс», британец Фрум из Sky остался лидером общего зачета.

9. «Детройт» заключил с Томашем Татаром четырехлетний контракт на 21,2 миллиона долларов.

10. На чемпионате мира по фехтованию рапиристка Инна Дериглазова выиграла золото, саблист Камиль Ибрагимов завоевал бронзу.

11. На чемпионате мира по водным видам российские синхронистки первенствовали в произвольной программе, Евгений Дратцев финишировал третьим в заплыве на 25 километров.

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Андрей Аршавин о российском футболе: «Чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна».