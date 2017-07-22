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    НБА. Кайри Ирвинг предпочитает обмен в «Сперс», «Майами», «Нью-Йорк» или «Миннесоту»

    Теги возможные переходы Кливленд Майами Миннесота Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Кайри Ирвинг

    Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду.

    По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, одним из самых интересных вариантов продолжения карьеры для Кайри Ирвинга является «Сан-Антонио».

    Как пишет другой инсайдер ESPN Крис Хэйнс, Ирвингу также интересны «Нью-Йорк», «Майами» и «Миннесота».

    Опрос

    В какую команду обменяют Кайри Ирвинга?

    702 голосa 3
    • Сан-Антонио
      31%
    • Майами
      13%
    • Никс
      14%
    • Миннесота
      9%
    • В другую
      8%
    • Останется в Кливленде
      25%

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