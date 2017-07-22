Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, одним из самых интересных вариантов продолжения карьеры для Кайри Ирвинга является .

Как пишет другой инсайдер ESPN Крис Хэйнс, Ирвингу также интересны «Нью-Йорк», и «Миннесота».