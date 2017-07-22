НБА. Кайри Ирвинг предпочитает обмен в «Сперс», «Майами», «Нью-Йорк» или «Миннесоту»
Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду.
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, одним из самых интересных вариантов продолжения карьеры для Кайри Ирвинга является «Сан-Антонио».
Как пишет другой инсайдер ESPN Крис Хэйнс, Ирвингу также интересны «Нью-Йорк», «Майами» и «Миннесота».
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В какую команду обменяют Кайри Ирвинга?
702 голосa 3
- Сан-Антонио31%
- Майами13%
- Никс14%
- Миннесота9%
- В другую8%
- Останется в Кливленде25%
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