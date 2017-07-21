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    Мората подписал пятилетний контракт с «Челси»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания трансферы фото Альваро Мората

    Нападающий Альваро Мората официально завершил свой переход в «Челси» из «Реала».

    Футболист заключил с лондонским клубом пятилетний контракт. В ближайшее время игрок присоединится к своей новой команде на сборе в Сингапуре.

    Ранее стало известно, что за нападающего «Челси» заплатит 80 миллионов евро. Мората стал самым дорогим испанским футболистом в истории. За год он будет зарабатывать 9 миллионов евро.

    Фото: официальный сайт «Челси»

    Альваро Мората прощается с «Реалом». Очень трогательно

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