Мората подписал пятилетний контракт с «Челси»

Нападающий Альваро Мората официально завершил свой переход в «Челси» из .

Футболист заключил с лондонским клубом пятилетний контракт. В ближайшее время игрок присоединится к своей новой команде на сборе в Сингапуре.

Ранее стало известно, что за нападающего заплатит 80 миллионов евро. Мората стал самым дорогим испанским футболистом в истории. За год он будет зарабатывать 9 миллионов евро.

Фото: официальный сайт «Челси»

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