Мората подписал пятилетний контракт с «Челси»
Нападающий Альваро Мората официально завершил свой переход в «Челси» из «Реала».
Футболист заключил с лондонским клубом пятилетний контракт. В ближайшее время игрок присоединится к своей новой команде на сборе в Сингапуре.
Ранее стало известно, что за нападающего «Челси» заплатит 80 миллионов евро. Мората стал самым дорогим испанским футболистом в истории. За год он будет зарабатывать 9 миллионов евро.
Фото: официальный сайт «Челси»
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