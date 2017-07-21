НБА. Кайри Ирвинг попросил «Кавальерс» об обмене
Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду, утверждает ESPN.com.
Запрос на обмен был сделан на прошлой неделе и был направлен владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту. Ирвинг заявил о том, что хочет оказаться в команде, где будет играть более важную роль и не желает больше выступать рядом с ЛеБроном Джеймсом.
Джеймсу рассказали о желании Ирвинга покинуть «Кэвз». Сообщается, что 4-кратный MVP лиги был обескуражен и расстроен.
Агент Ирвинга Джефф Уэлшер не подтвердил, но и не опроверг информацию о запросе звездного разыгрывающего.
«У нас с Кайри была встреча с руководством «Кэвз», на которой обсуждались много различных сценариев относительно Кайри и его будущего в команде. Конкретика этих обсуждений и то, к чему мы пришли, останется между клубом и нами. Мы проявим уважение и собираемся оставить все эти вещи в тайне», – заявил Уэлшер.
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