Разыгрывающий «Кавальерс» попросил руководство клуба обменять его в другую команду, утверждает ESPN.com.

Запрос на обмен был сделан на прошлой неделе и был направлен владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту. Ирвинг заявил о том, что хочет оказаться в команде, где будет играть более важную роль и не желает больше выступать рядом с .

Джеймсу рассказали о желании Ирвинга покинуть «Кэвз». Сообщается, что 4-кратный MVP лиги был обескуражен и расстроен.

Агент Ирвинга Джефф Уэлшер не подтвердил, но и не опроверг информацию о запросе звездного разыгрывающего.

«У нас с Кайри была встреча с руководством «Кэвз», на которой обсуждались много различных сценариев относительно Кайри и его будущего в команде. Конкретика этих обсуждений и то, к чему мы пришли, останется между клубом и нами. Мы проявим уважение и собираемся оставить все эти вещи в тайне», – заявил Уэлшер.