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    НБА. Кайри Ирвинг попросил «Кавальерс» об обмене

    Теги возможные переходы Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Дэн Гилберт Кайри Ирвинг

    Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду, утверждает ESPN.com.

    Запрос на обмен был сделан на прошлой неделе и был направлен владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту. Ирвинг заявил о том, что хочет оказаться в команде, где будет играть более важную роль и не желает больше выступать рядом с ЛеБроном Джеймсом.

    Джеймсу рассказали о желании Ирвинга покинуть «Кэвз». Сообщается, что 4-кратный MVP лиги был обескуражен и расстроен.

    Агент Ирвинга Джефф Уэлшер не подтвердил, но и не опроверг информацию о запросе звездного разыгрывающего.

    «У нас с Кайри была встреча с руководством «Кэвз», на которой обсуждались много различных сценариев относительно Кайри и его будущего в команде. Конкретика этих обсуждений и то, к чему мы пришли, останется между клубом и нами. Мы проявим уважение и собираемся оставить все эти вещи в тайне», – заявил Уэлшер.

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