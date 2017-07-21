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    Андрей Аршавин о российском футболе: «Чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна»

    Теги Андрей Аршавин Премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Кайрат лимит на легионеров

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о кризисе в российском футболе.

    - Вы сказали как-то, что Казахстану лимит нужен, а России – не факт. В чем разница?

    – Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется. В России все-таки кто-то останется.

    - Кто? Сборную из 30 человек набираем.

    – Кто-то будет. Меньше, чем при лимите, но все же. Когда его совсем не было, русские играли, верно? Все зависит от уровня футболистов.

    В основе богатых клубов могут оказаться только иностранцы. А в бюджетных все равно станут играть свои.

    - Они и сейчас играют. Но так, что в молодежку центральных защитников из ФНЛ берут.

    – Не важно. Провал есть, но он ведь не сейчас случился. Его оттягивали-оттягивали-оттягивали… И чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна.

    У нас вообще футбол строится сверху вниз, а не снизу вверх, как должно быть. Но цены на россиян в последнее время все же немного упали.

    - Кризис.

    – Не только – рынок тоже, – сказал Аршавин.

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