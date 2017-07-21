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    НБА. «Сперс» и Пау Газоль договорились о продлении контракта на 3 года

    Теги переходы Пау Газоль Сан-Антонио НБА

    «Сан-Антонио» и испанский бигмен Пау Газоль договорились о продлении контракта на 3 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Последний сезон в соглашении будет частично гарантированным.

    Газоль ранее отказался от опции продления контракта с техасцами на сезон-2017/18 (16,2 миллиона долларов) с целью заключить новое соглашение на несколько лет.

    В минувшем сезоне 37-летний Газоль набирал 12,4 очка, 7,8 подбора, 2,4 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

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