и испанский бигмен Пау Газоль договорились о продлении контракта на 3 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Последний сезон в соглашении будет частично гарантированным.

Газоль ранее отказался от опции продления контракта с техасцами на сезон-2017/18 (16,2 миллиона долларов) с целью заключить новое соглашение на несколько лет.

В минувшем сезоне 37-летний Газоль набирал 12,4 очка, 7,8 подбора, 2,4 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.