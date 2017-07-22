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    Евролига. «Химки» подтвердили продление контракта с Алексеем Шведом

    Теги переходы Химки Алексей Швед Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ

    «Химки» на официальном сайте объявили о продлении контракта с защитником Алексеем Шведом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

    Швед перешел в «Химки» в июле 2015 года. За два сезона в составе подмосковной команды россиянин провел 104 матча (89 в старте), его средние показатели – 19,3 очка, 3,2 подбора, 4,7 передачи, 1,2 перехвата за 27,8 минуты при эффективности в 17,8 балла.

    В минувшем чемпионате Швед стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ и Еврокубка, а также вошел в первую символическую пятерку обоих турниров.

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