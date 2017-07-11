Новый формат лимита, шум вокруг Смолова, Надаль проиграл 13:15 и другие новости утра

1. В чемпионате России с лета-2018, судя по всему, будет новая схема лимита «8+17». Объявление ожидается в сентябре.

2. Федор Смолов пропустит около трех недель из-за травмы, но самочувствие назвал «нормальным». А еще «Краснодар» презентовал новую форму без Федора – в центре фото теперь Павел Мамаев.

3. Шикарный сюжет на «Уимблдоне»: Надаль в 5 сетах проиграл люксембуржцу Жилю Мюллеру (последняя партия – 13:15) и заставил Джоковича бесцельно промучиться в ожидании. Решение вызвало жуткие споры.

4. Светлана Кузнецова вышла в 1/4 финала «Уимблдона» впервые за 10 лет. Долго ждали.

5. Ромелу Лукаку официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан на 5 лет.

6. Звезда баскетбольного ЦСКА Милош Теодосич переехал в НБА и теперь будет набирать очки за «Клипперс».

7. Линди Рафф стал ассистентом главного тренера «Рейнджерс». Будет отвечать за защиту.

8. Самый дикий слух дня. «БИЗНЕС Online» сообщает, что «Спартаку» предложили купить Дзюбу. Сергей Фурсенко об этом ничего не слышал.

9. Еще «Спартак» продлил контракты с с Кутеповым (до 2021 года) и Ребровым (до 2020). Все рады.

10. Самый высокооплачиваемый волейболист мира играет в казанском «Зените» и получает 1,4 млн долларов. Из топ-10 пятеро играют в России.

11. «Ювентус» арендует Дугласа Косту у «Баварии» за 6 млн евро, а потом выкупит за 40 млн. Интригующе.

Цитата дня. Хави Гарсия: «Зенит» вкладывает деньги, и мы обязаны стать чемпионами»